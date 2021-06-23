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الأربعاء، 23-06-2021 11:17 ص

وزارة التربية توجه رسالة هامة لطلبة التوجيهي

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، أن جميع أسئلة امتحان مساق التربية الإسلامية لمرحلة الثانوية العامة الذي سيعقد يوم غد الخميس ستكون من الكتاب المقرر.

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وأضاف العجارمة، خلال تصريحات صحفية ، أن وقت الامتحان سيكون كافيا بنسبة 100 بالمئة، وهنالك إجراءات يقوم بها عادة من يضع الأسئلة بمنح وقت الامتحان أربعة أضعاف الوقت المخصص ، مؤكدا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق إجراءات منع الغش؛ إذ إن الوزارة تمتلك إجراءات احترافية في الحفاظ على هيبة الامتحان وكرامته وتحقيق العدالة والمساواة فضلا عن إجراءات مشددة بالتعاون مع أجهزة الدولة المساندة فيما يتعلق بحجب الاتصالات والتطبيقات وإجراءات ضبط جودة تتمثل بحضور ديوان المحاسبة.


وقال، إنه على الطلبة التركيز والمذاكرة والابتعاد عن التشويش والاشاعات، لافتا إلى ضرورة أخذ قسط وافر من النوم وتجنب السهر حتى يستيقظ الطالب مبكرا في صبيحة الامتحان.


ودعا الطلبة إلى تناول وجبة إفطار خفيفة والذهاب إلى مركز الامتحان قبل وقت كافٍ مع ضرورة عدم نسيان الهوية الشخصية وبطاقة الجلوس، مشيرا إلى أن تعليمات الامتحانات واضحة جدا من الماسح الضوئي وتسليم ورقة الأسئلة
وطالب الأهالي التخفيف من الضغط النفسي ومنحهم الجو المناسب في المنزل وعدم إرباكهم أكثر من اللازم، مضيفا أن الوزارة على أتم الاستعداد لعقد الامتحانات.


وشكر العجارمة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام على الجهود المبذولة في مرحلة تسليم أسئلة الثانوية العامة إلى الميدان وحماية إدارة الامتحان.


 




 

 


 

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