وزارة التربية : سنزيد أيام الدراسة يوم السبت لتعويض الطلبة

الوكيل الاخباري - اكد مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة ان هناك نوعين من المدارس التي يجرى داخلها الامتحانات النهائية، فالأولى "تعمل أثناء التدريس المعتاد بالنظام التدريسي الطبيعي، وهذه المدارس تجرى امتحاناتها بشكل طبيعي لأنها مدارس محققة لشروط التباعد والبروتوكول الصحي".



وأشار إلى "مدارس كانت مكتظة عمدنا إلى أن تعمل بنظام التناوب فهذه المدارس يوجد لها إجراء خاص بحيث تقسم صفوف المدرسة إلى قسمين بحيث كل مجموعة تقدم اختبارها وفق توقيت زمني محدد، وهذا الإجراء يخفف من حدة الاكتظاظ داخل المدارس ويحقق التباعد بين الطلبة".



وأكد كنانة أن تقديم موعد الامتحانات "لم يؤثر على عدد الأيام الدراسية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم وهي 195 يوما، حيث سنزيد أيام الدراسة ليوم السبت لتعويض الطلبة عن الفترة الوجيزة التي خسروها في الفصل الدراسي الأول".



وبلغ عدد الطلبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس في مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة 136 ألف. بينما بلغ عدد الذين تلقوا جرعتين من القاح 102 ألف طالب.



وأكد كنانة أن وزارة التربية "لم تفرض اللقاح على أحد".

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