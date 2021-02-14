وزارة التربية : هذه شروط الاستمرار في التعليم الوجاهي

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم، عبدالغفور القرعان، إن استمرارية العام الدراسي بالتعليم الوجاهي مرتبط بالوضع الوبائي في المملكة وقرارات خلية الأزمة والحكومة.واكد في تصريحات صحفية ان استمرارية التعليم الوجاهي على مستوى المدرسة مرتبط بدرجة الالتزام بالبرتوكول الصحي فيها، مشيرا إلى أن أي مدرسة تبلغ نسبة الاصابات فيها 3% سيتم تحويلها للتعليم عن بعد.ولفت إلى أن المرحلة تحتاج إلى توعية وتثقيف الطلبة حول أهمية الالتزام بالتباعد ووسائل الوقاية والسلامة العامة، لضمان استمرارية الدوام المدرسي وجاهيا.