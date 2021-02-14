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الأحد، 14-02-2021 03:48 م

وزارة التربية : هذه شروط الاستمرار في التعليم الوجاهي

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الوكيل الاخباري -  قال الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم، عبدالغفور القرعان، إن استمرارية العام الدراسي بالتعليم الوجاهي مرتبط بالوضع الوبائي في المملكة وقرارات خلية الأزمة والحكومة.
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واكد في تصريحات صحفية ان استمرارية التعليم الوجاهي على مستوى المدرسة مرتبط بدرجة الالتزام بالبرتوكول الصحي فيها، مشيرا إلى أن أي مدرسة تبلغ نسبة الاصابات فيها 3% سيتم تحويلها للتعليم عن بعد.

ولفت إلى أن المرحلة تحتاج إلى توعية وتثقيف الطلبة حول أهمية الالتزام بالتباعد ووسائل الوقاية والسلامة العامة، لضمان استمرارية الدوام المدرسي وجاهيا.

 




 

 


 

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