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الأربعاء، 17-03-2021 03:05 م

وزارة التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين غدا

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الوكيل الإخباري- تعلن  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتذارها عن استقبال المراجعين لمدة يوم واحد  غداً الخميس الموافق 18 / 03 / 2021، وذلك  بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين داخل مبنى الوزارة بفيروس كورونا خلال قيام الوزارة بعمل فحوصات دورية لموظفيها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول المعتمد وحفاظاً على سلامة الجميع.

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كما تؤكد الوزارة على الآتي:


١) استمرارية تقديمها لجميع الخدمات المحوسبة ومتابعتها من خلال الموظفين المعنيين عن بعد، حيث يمكن لجميع المراجعين الإطلاع على هذه الخدمات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط الآتي :www.mohe.gov.jo.


٢) فيما يتعلق بخدمة تصديق الوثائق فإنه يمكن الحصول عليها من خلال زيارة مكاتب المستشارين الثقافيين الموزعة في جميع الجامعات الرسمية وفي عدد من الجامعات الخاصة.


وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن دوام الموظفين سيكون بالحد الأدنى وبما يضمن استمرارية العمل ومتابعة تقديم الخدمات الالكترونية لمتلقي الخدمة


 




 

 


 

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