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الإثنين، 04-10-2021 02:00 م

وزارة التنمية تستجيب لمناشدة نشرها الوكيل الاخباري بزمن قياسي

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات-  استجابت وزارة التنمية الاجتماعية لمناشدة والدة طفل يعاني من مرض التوحد، نشرها موقع "الوكيل الاخباري" صباح اليوم الاثنين.

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وقال مدير الرقابة الداخلية في وزارة التنمية الاجتماعية رياض عربيات لـ "الوكيل الاخباري" إنه سيتم فرض جولات تفتيشية مكثفة على المراكز المتخصصة بالتربية الخاصة.

 

وأضاف أن ما يهم وزارة التنمية هي المصلحة العامة للوصول إلى خدمة فضلى.

 

وبين أن وزارة التنمية تقوم بنقل الموظفين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والاحداث كل 5 سنوات من مكان لآخر.

 

ونوه إلى ان الوزارة تتعهد بتقديم المساعدات لذوي مرضى التوحد من صندوق المعونة الوطنية شرط ان لا يزيد دخل الاسرة عن 500 دينار.

 

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