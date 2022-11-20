وزارة الثقافة تستذكر فقيد الثقافة المهندس هشام التل

الوكيل الإخباري - نظم المكتب التنفيذي لإحتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022 بالتعاون مع جامعة اليرموك وبلدية إربد الكبرى في قاعة الندوات بالجامعة، مساء أمس السبت، حفلا لتأبين شيخ المثقفين المهندس هشام سليم التل.

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وخلال حفل التأبين تحدث رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤف الروابدة عن مناقب الفقيد، مبينا أنه كان مثالا للمثقف المنتمي الحقيقي الداعم للحركة الثقافية في محافظة إربد، والذي ترك أثرا طيبا في المشهد الثقافي بحضوره الفاعل والمؤثر في جميع الأنشطة والفعاليات الثقافية.



كما تحدث مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة مندوبا عن وزيرة الثقافة والدكتور نبيل حداد مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك وخلدون حتاملة مندوبا عن رئيس بلدية إربد الكبرى والشاعر أحمد طناش شطناوي عن الوسط الثقافي وفايزة الزعبي عن القطاع النسائي والعقيد المتقاعد محمد ملحم التل عن عشيرة التل، مستذكرين مناقب الفقيد ومشاركاته بالأنشطة الثقافية وحضوره المميز في الفعاليات الثقافية كافة.



وأشاروا إلى أن الفقيد قام بنقلة نوعية بتعزيز الحركة الفكرية والثقافية، خاصة أنه كان يرتكز على ثقافة التنوير التي تستند على علم البيان والبرهان.



وحضر حفل التأبين حشد كبير من رموز الثقافة والأدب والفكر ونخب المجتمع من محافظة إربد وذوي الفقيد.