وزارة الصحة تتسلم مركبتين مبردتين و15 أخرى لنقل المطاعيم

الوكيل الاخباري - تسلّمت وزارة الصحة مركبتين مبردتين و15 سيارة صغيرة لنقل وتوصيل المطاعيم الروتينية ومطاعيم (كوفيد-19) وفرق التطعيم الجوالة، و 200 ألف فحص للكشف السريع عن فيروس كورونا، وذلك دعماً للبرنامج الوطني للتطعيم من منظمة الصحة العالمية عبر الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية (صندوق مدد).

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وثمن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات الشراكة الحقيقية مع الاتحاد الأوروبي التي جاءت بجهود مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن على الدعم المتواصل للقطاع الصحي لا سيما في مجابهة أزمة كورونا.



وأشار إلى أن الدعم اللوجستي المقدم من الاتحاد الأوروبي والمتمثل في تبرع لعدد من المركبات المجهزة بجميع الإمكانيات، تساهم بشكل كبير في تسهيل عملية توزيع المطاعيم للفئات المستهدفة ضمن آلية توفر الجهد والوقت على المواطنين والمقيمين والكوادر الطبية العاملة على حد سواء، وتعزز جهود كوادر وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا بامتياز.



وقام الاتحاد الأوروبي بتخصيص 43 مليون يورو لدعم جهود وزارة الصحة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأردن، يُكرّس منها نحو 14 مليون يورو لتعزيز خطة التأهب والاستجابة الوطنية لدعم اللاجئين السوريين والأردنيين الأكثر ضعفاً.



وقالت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة ماريا هادجيثيودوسيو، إن "التضامن في هذه الظروف الصعبة هو مفتاح التغلب على "كوفيد-19"، وأن الاتحاد الأوروبي استمر في دعم الأردن منذ بداية الجائحة، واليوم، وبعد البدء بعملية التطعيم، نواصل دعمنا لجهود وزارة الصحة للتغلب على معوقات توزيع المطاعيم من خلال توفير المعدات اللازمة لضمان إيصالها لجميع أنحاء المملكة، وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً".



بدورها، قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة ماريا كرستينا بروفيلي، "نحن ندعم جهود وزارة الصحة لتحسين البنية التحتية لإيصال المطاعيم واستخدامها للفئات السكانية الأكثر ضعفاً، كما سيتيح هذا الدعم إيصال مطاعيم "كوفيد-19" لمكافحة الوباء".



--(بترا)

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