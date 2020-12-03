الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 08:49 م

وزارة الصحة تكشف تطورات الحالة الوبائية في الاردن

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الوكيل الاخباري -  انخفضت أعداد الوفيات والإصابات التي سجلها الأردن خلال الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي.
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وبحسب إحصائية نشرتها وزارة الصحة، مساء الخميس، فقد سجلت المملكة خلال الأسبوع الحالي 28216 إصابة بانخفاض 16% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث سجلت 33626 إصابة.

فيما سجلت 409 وفيات بالأسبوع الحالي والممتد من 27 تشرين الثاني ولغاية 3 كانون الأول بانخفاض 10% عن الأسبوع الماضي والممتد من 20 تشرين الثاني ولغاية 26 تشرين الثاني حين سجلت المملكة 456 وفاة.

وبخصوص أعداد الفحوصات، فقد ارتفعت بنسبة 9% عن الأسبوع الماضي، حيث أجرت الفرق الطبية الأسبوع الماضي 151700 فحص مخبري للكشف عن الفيروس، فيما أجرت الأسبوع الحالي 165852 فحصاً.

 




 

 


 

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