وزارة الصحة تكشف تطورات الحالة الوبائية في الاردن

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وزارة الصحة





انخفضت أعداد الوفيات والإصابات التي سجلها الأردن خلال الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي.وبحسب إحصائية نشرتها، مساء الخميس، فقد سجلت المملكة خلال الأسبوع الحالي 28216 إصابة بانخفاض 16% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث سجلت 33626 إصابة.فيما سجلت 409 وفيات بالأسبوع الحالي والممتد من 27 تشرين الثاني ولغاية 3 كانون الأول بانخفاض 10% عن الأسبوع الماضي والممتد من 20 تشرين الثاني ولغاية 26 تشرين الثاني حين سجلت المملكة 456 وفاة.وبخصوص أعداد الفحوصات، فقد ارتفعت بنسبة 9% عن الأسبوع الماضي، حيث أجرت الفرق الطبية الأسبوع الماضي 151700 فحص مخبري للكشف عن الفيروس، فيما أجرت الأسبوع الحالي 165852 فحصاً.