وزارة العمل تضبط 120 عاملاً وافداً خلال 8 أيام داخل السوق المركزي

الوكيل الاخباري -

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ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل خلال أسبوع في السوق المركزي للخضار 120 عاملاً وافداً خلال 8 أيام يعملون بطريقة مخالفة في مهنة النقل والمناولة للخضار والفواكه داخل السوق بواسطة العربات الصغيرة.وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن ضبط العمالة الوافدة المخالفة في السوق جاء بعد الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة داخل السوق والمنطقة المحيطة به منذ بداية الأسبوع الماضي وبعد قرار وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين بفتح مكتب عمل خاص بمفتشي العمل داخل السوق.وأشار إلى أن مهنة النقل والمناولة للخضار والفواكه بالعربات الصغيرة داخل السوق المركزي حصراً للأردنيين وغير مسموح للعمالة الوافدة العمل بها.وأكد الزيود أن الجولات التفتيشية لفرق التفتيش ستواصل عملها بلا توقف خلال أوقات الدوام الرسمي للسوق المركزي.