الأحد 03-01-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا سعودياً

وزارة العمل تضبط 120 عاملاً وافداً خلال 8 أيام داخل السوق المركزي

ارتفاع هائل على اسعار سيارات الهايبرد بالأردن

وافد يحاول إحراق نفسه في عمان

تطورات سارة حول عودة عمل صالات الافراح والاندية الرياضية بالاردن

10 أيام حاسمة في الأردن

وزير الصحة يزف بشرى سارة حول نهاية وباء كورونا بهذا الموعد

وفاة مواطن حرقاً في اربد

وزير العمل يُصدر جُملةً من القرارات الهامة

الأحد، 03-01-2021 03:56 م

وزارة العمل تضبط 120 عاملاً وافداً خلال 8 أيام داخل السوق المركزي

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل خلال أسبوع في السوق المركزي للخضار 120 عاملاً وافداً خلال 8 أيام يعملون بطريقة مخالفة في مهنة النقل والمناولة للخضار والفواكه داخل السوق بواسطة العربات الصغيرة.
اضافة اعلان

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن ضبط العمالة الوافدة المخالفة في السوق جاء بعد الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة داخل السوق والمنطقة المحيطة به منذ بداية الأسبوع الماضي وبعد قرار وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين بفتح مكتب عمل خاص بمفتشي العمل داخل السوق.

وأشار إلى أن مهنة النقل والمناولة للخضار والفواكه بالعربات الصغيرة داخل السوق المركزي حصراً للأردنيين وغير مسموح للعمالة الوافدة العمل بها.

وأكد الزيود أن الجولات التفتيشية لفرق التفتيش ستواصل عملها بلا توقف خلال أوقات الدوام الرسمي للسوق المركزي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

63b3fb56-5299-42fd-ba50-472a348f320e

الحكومة: إجراءات لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين

11201911105835634796724

ارتفاع هائل على اسعار سيارات الهايبرد بالأردن

1220203113413442875033

وافد يحاول إحراق نفسه في عمان

12202030144618180330524

تطورات سارة حول عودة عمل صالات الافراح والاندية الرياضية بالاردن

120212173424870059353

10 أيام حاسمة في الأردن

أخبار متعلقة
1220203112617861667998

تعميم من البنك المركزي على البنوك

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

وزارة العمل تضبط 17 عاملاً وافداً داخل السوق المركزي