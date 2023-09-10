وزيرة التنمية تؤكد اهمية دعم الشركات المملوكة للنساء

الوكيل الاخباري- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أهمية دعم الشركات المملوكة للنساء، وتعزيز مشاركتهن، معبرًة عن اعتزازها بالشركات التي تترأسها نساء أردنيات مثل ريتشموند هوم التي عملت على زيادة نسبة الاناث بالمصنع إلى 30٪؜.

جاء ذلك خلال رعاية بني مصطفى، امس السبت، حفل الذكرى السنوية الـ 30 لشركة ريتشموند هوم، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، والذي تضمن افتتاح معرض منتجات المنتفعين من دور الايواء التابعة للوزارة، بحضور ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيكولا بورنيات، والأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها العلي.

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وقالت بني مصطفى، في كلمة لها خلال الحفل، إن نسبة تعليم المرأة في الأردن مرتفعة، فيما نسبة التوظيف ومشاركتهن في سوق العمل ما زالت لا تتناسب مع النسب العالية للتعليم.



وأشارت إلى المسؤولية المجتمعية وتضافر الجهات كافة، لاسيما القطاع الخاص لدعم جهود الوزارة بتوفير الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة وتشغيلهم لتمكينهم اقتصاديًا بالتعاون مع الحكومة، إضافة لللمسؤولية المجتمعية في تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها.



وبينت بني مصطفى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعمل على مشاريع لتمكين المرأة في قطاع الصناعة والتي من شأنها توفير بيئة العمل اللائق للمرأة. وأوضحت ان اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي وتضمنت مبادرات من شأنها تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية من ضمنها: إنشاء متاجر الكترونية للمرأة وإنشاء الحضانات وتوفير المواصلات، وتوفير القروض الميسرة بفائدة تصل إلى ٢.٥٪؜ وفترة سماح تصل إلى سنة من خلال اتفاقية تم توقيعها مع صندوق التنمية والتشغيل.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على مشاريع الأسر المنتجة وتسجيل الحضانات وعلى برنامج مكاني وبرنامج الواحات لتمكين المرأة والشباب والشابات، إضافة لبرنامج التمكين الاقتصادي من خلال صندوق المعونة الوطنية والذي يهدف لتخريج المستفيدين من خلال توفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء المنتفعين من الصندوق.