وزير الأشغال: استكمال مشروع طريق رحاب حمامات عفرا وإعادة تأهيل الطريق الملوكي في الطفيلة

الوكيل الاخباري - اجرى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، السبت، جولة تفقدية شملت عددا من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، تخللها اجتماع عقده في مبنى محافظة الطفيلة للاستماع لمطالب أبناء المحافظة وملاحظتهم. اضافة اعلان





وقال الكسبي، إن الوزارة اعتمدت خطة طوارئ مشتركة لجميع محافظات المملكة وخطة طوارئ خاصة لكل محافظة للتعامل مع الظروف الجوية في فصل الشتاء بما يضمن ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال الاجتماع في مبنى محافظة الطفيلة، بحضور نواب عن المحافظة والمحافظ الدكتور محمد أبو جاموس، وممثلين عن المجتمع المحلي، بحث خلاله عدد من القضايا والمطالب التي تهم أبناء محافظة الطفيلة.



وثمن، جهود كوادر الوزارة والشركاء العاملين خلال المنخفض الجوي الماضي والذي تكللت جهودهم بعدم حدوث أي اغلاقات تذكر للطرق التي تتبع للوزارة خلال الظروف الجوية التي شهدتها المحافظة.



وأضاف الكسبي، أن الجولات الميدانية التفقدية التي يجريها تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، للحكومة للاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين من الميدان والاستماع لمطالبهم وملاحظتهم؛ لحلها واجراء اللازم بشكل فوري.



وأستمع الكسبي إلى عدد من المطالب والملاحظات، موعزا إلى المعنيين العمل على دراستها وحلها وفق الأولويات التي تحددها الوزارة والامكانيات المتوفرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



ووجه، لاستكمال الاعمال على طريق ارحاب - حمامات عفرا لإعادة فتحه امام حركة السير لما للطريق من أهمية لكونه يخدم موقع سياحي.



إلى ذلك تفقد، مشروع إعادة تأهيل الطريق الملوكي الذي تم تقسيم العمل على المشروع لعدة مراحل، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى والتي تشمل إعادة تأهيل الطريق من امام مستشفى الطفيلة الجديد باتجاه دائرة الترخيص بالإضافة للطريق الشرقي باتجاه عمان 100%، وفي المرحلة الثانية بلغت 95% والتي تشمل العمل على إعادة الطريق من قاعدة سلاح الجو ولغاية نهاية شارع الثلاثين في منطقة القادسية، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 52% والتي تشمل العمل على إعادة تأهيل الطريق من مقام الصحابي الحارث بن عمير الازدي رضي الله عنه ولغاية دوار ريعا في منطقة بصيرا.



كما، تفقد وزير الأشغال العامة، مشروع انشاء مركز نهاري لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 100%.



وأكد الكسبي خلال جولة تفقدية لمشروع مستشفى الطفيلة الجديد والذي تم تسليمه لوزارة الصحة العام الماضي أن الوزارة تولي الأهمية لإنشاء وتنفيذ المشاريع الصحية، حيث تجول في مرافق المستشفى، وتفقد الاعمال التي تمت في المشروع.



واستمع إلى ايجاز مفصل حول المشروع، حيث تبلغ المساحة الاجمالية للمبنى المكون من سبعة طوابق حوالي 30 الف متر مربع، يحتوي على حوالي 150 سريرا، بالإضافة لمبنى سكن وظيفي و5 غرف للحراس وانشاء مبنى للمركز الأمني للمستشفى، بالإضافة للأعمال الخارجية كافة.



وأوعز الكسبي، إلى المعنيين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقيام بأي صيانة او اعمال جديدة في حال تطلب الامر ذلك؛ للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



ووجه الكسبي خلال تفقده طرق تتبع للوزارة في الطفيلة بإجراء دراسة شاملة لواقع الطرق واجراء اللازم بشكل فوري وفق المخصصات والامكانيات المتاحة والاولويات التي تحددها الوزارة.