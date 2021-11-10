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وزير الأوقاف يبحث مع وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات العمرة برا

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الأربعاء، 10-11-2021 03:15 م

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات العمرة برا

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مساء أمس مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، التعاون وتسهيل الإجراءات المتبعة بخصوص أداء العمرة برا وجوا للقادمين من الأردن.

وأكد الخلايلة خلال لقائه الربيعة في مكة المكرمة، أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين الوطيدة والقوية بفضل حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين، وتعزيزها دوما.

وأشار الخلايلة إلى أن دائرة الحج والعمرة في الوزارة ستعلن عن ترتيبات الحج لهذا العام بعد الانتهاء من دراسته واتخاذ القرار المناسب من الجانب السعودي، متمنيا أن يعود موسم الحج كما كان عليه قبل جائحة كورونا.

وثمن المشروعات الكبيرة التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، مشيدا بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت الحرام.

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