الأحد 09-05-2021
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الأحد، 09-05-2021 06:15 م

وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري في قضاء حوشا

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، الملتقى الخيري في قضاء حوشا بمحافظة المفرق.
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وقال الخلايلة إن التوجيهات الملكية السامية أكدت ضرورة زيارة جميع مناطق المملكة دون استثناء لتلمس احتياجات الناس ومعرفة مطالباتهم.

وأضاف أن صندوق الزكاة وبالتعاون مع البرامج الوقفية التابعة للوزارة لديه العديد من البرامج المتمثلة بالملتقيات الخيرية التي يأتي تنفيذها ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في التواصل مع المواطنين وتلمس حاجاتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مشيرا إلى أن صندوق الزكاة استحدث برنامج سنوي باشر بتنفيذه لإقامة ملتقيات خيرية، حيث يتم الوصول لجميع مناطق المملكة، لاسيما مناطق جيوب الفقر.

وأوضح الخلايلة أنه تم خلال الملتقى الخيري توزيع 400 قسيمة شرائية و200 طرد خيري، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم مساعدات مالية نقدية لعدد من طلبة الجامعات المعوزين، إضافة إلى وجود كفالات لأيتام من أبناء القضاء ومساعدات شهرية ثابتة لبعض الأسر المحتاجة.

وأشار إلى أن صندوق الزكاة يقوم بتقديم المساعدات النقدية الشهرية الثابتة لنحو 5 آلاف أسرة فقيرة ومحتاجة وطالب علم جامعي فقير ويتيم، إضافة لتقديم مشروعات انتاجية للأسر المحتاجة وتفعيل الأسهم الثمانية للزكاة التي نص عليها القرآن الكريم.

وبين أن صندوق الزكاة أطلق مبادرة تأمين وحدات سكنية للأسر الفقيرة، بالتعاون مع الديوان الملكي الهاشمي، حيث تم المباشرة في عملية إعداد المخططات والدراسات لبناء منازل لبعض الأسر، اضافة لترميم وصيانة منازل للأسر المحتاجة.

 




 

 


 

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