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الثلاثاء، 06-04-2021 04:33 م

وزير الأوقاف يفتتح مسجد عائشة أم المؤمنين بعين الباشا

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 الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مسجد عائشة أم المؤمنين في منطقة عين الباشا التابعة لمحافظة البلقاء.

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وقال الخلايلة إن بناء المساجد في الأردن سنة حميدة دعمتها القيادة الهاشمية ورعتها منذ إقامة الدولة الأردنية، مبيناً أن رسالة ورؤية الوزارة تقوم على رعاية المساجد وبث ونشر القيم الإسلامية بين أبناء المجتمع وتحقيق رسالة المسجد وأهدافه.


وأشار إلى أن أفضل لقاء هو أن نلتقي في المساجد ونتفرغ من مشاغل الحياة الدنيا ونركز على ذكر الله تعالى، فللمساجد دور مهم في الإسلام، حيث أن رسول عليه الصلاة والسلام أول دخوله المدينة المنورة بنى مسجد قباء، وهذا يدل على أهمية المسجد في الإسلام، كما أن الصحابة بنو المسجد للصلاة والدعاء وإعماره بذكر الله تعالى.


وقال إن معنى العمارة المعنوية للمساجد تكون بالذكر وتعليم المسلمين بأخلاق الإسلام وتعاليمه السمحة ليتخرج الشباب منها كما تخرج الصحابة قبلنا.
وأكد أن رسالة الإنسان المسلم في الدنيا هي عمارة الأرض وطاعة الله سبحانه وتعالى وعمارة المساجد التي تؤدي رسالة الإنسان بطاعة الله تعالى.


وتمنى الخلايلة أن تزول جائحة كورونا حتى يعود الألق للمساجد ونعيد دروس الدين، ومع ذلك فإن إعمار المساجد وبناءها ما زال مستمرا حتى مع الجائحة.
وقال إن بناء المساجد هو علامة على إيمان الإنسان ورغبته في المتاجرة مع الله تعالى دون البحث عن أجر في الدنيا، وهي بيوت الله عز وجل، الأمر الذي يستوجب علينا عمارتها بالرواد والدعم والبناء، وعدم هجرها لما تمثله من قيمة في الإسلام دينيا واجتماعيا.

 




 

 


 

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