وزير الأوقاف يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أوقاف القدس

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الأربعاء، دعم الوزارة للجهود التي يبذلها مجلس أوقاف القدس تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للمجلس ولأهلنا في المدينة المقدسة.وشدد الخلايلة خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أوقاف القدس في مكتبه، أهمية التعاون بين المجلس والوزارة من خلال دائرة أوقاف القدس، ومديرية شؤون المسجد الأقصى في الوزارة، بما يعزز المحافظة على المقدسات الإسلامية في ظل محاولات الانتهاك التي تمارسها سلطة الاحتلال.وأضاف أننا في الأردن بقيادة جلالة الملك نقف مع أهلنا في القدس الشريف الذين يرابطون دفاعا عن مقدساتنا بصمودهم وثباتهم في وجه المحتل والمتطرفين.