وزير الإدارة المحلية يثمن جهود البلديات خلال المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري -

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ثمن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان جهود رؤساء البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة ومدراء الشؤون البلدية وفرق الطوارئ وكافة الكوادر العاملة في الميدان.واثنى كريشان في رسالة وجهها لهم على جهودهم وعطائهم المميز خلال المنخفض الجوي والذي ساهم في حل ومعالجة الملاحظات بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة.وأشاد بالدور التشاركي وجهودهم بهذه الظروف الجوية والتنسيق الكامل مع كافه أجهزة ومؤسسات الدولة (الأمن العام والقوات المسلحة وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى ووزارة الداخلية والحكام الإداريين، داعيا إلى ضرورة الاستمرار بهذا العمل المتميز وحتى انتهاء المنخفض الجوي.