الإثنين 15-02-2021
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الإثنين، 15-02-2021 12:00 ص

وزير الإدارة المحلية يجتمع مع رؤساء الغرف التجارية

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الوكيل الاخباري - اجتمع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، الاحد، في مبنى الوزارة مع نائب رئيس غرفة تجارة الاردن ورؤساء الغرف التجارية بالمملكة، بحضور أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات والمستشار القانوني الدكتور نضال العدوان.
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وبحسب بيان للوزارة اليوم جرى خلال الاجتماع الاطلاع على المشاكل ومعيقات عمل القطاع التجاري أثناء فترة جائحة كورونا اضافة إلى عدد من النقاط المتعلقة باللوحات الإعلانية ورسوم جمع النفايات على القطاعات التجارية، مثل البسطات والاكشاك والباعة المتجولين.

وتطرق الاجتماع الى موضوع الرقابة على الأسواق وتوحيد الرسوم للقطاعات التجارية ضمن نفس القطاع، والمواقف للمحلات التجارية حسب أحكام نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى.

 




 

 


 

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