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الخميس، 25-03-2021 11:50 م

وزير الإدارة المحلية يزور بلديات جرش

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اهمية التواصل والتعاون بين الوزارات من أجل انجاز المشاريع الممكنة للبلديات خدمة للوطن وتقدمه، حيث يجري العمل مع بنك تنمية المدن والقرى لدفع نصف المبالغ المترتبة على البلديات لشركة الكهرباء.
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وقال وزير الإدارة المحلية إن هذه الزيارات الميدانية تأتي استكمالا للزيارات السابقة الى عدد من البلديات في محافظة جرش وسيتبعها زيارات اخرى الى جميع البلديات للإطلال على سير العمل فيها واحتياجاتها وكذلك بهدف التواصل مباشرة مع المواطنين والاطلاع على التحديات التي تواجههم والمساعدة في ايجاد الحلول المناسبة.


 




 

 


 

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