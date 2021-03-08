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الإثنين، 08-03-2021 04:39 م

وزير الاعلام لـ الوكيل : قرارات حاسمة بشأن حظر التجول اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين ان اللجنة الإطاريّة العليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا ستجتمع اليوم لدراسة التوصيات التي وصلتها من لجنة الاوبئة بخصوص اجراءات جديدة للتعامل مع ازمة كورونا .
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وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري اكد ان اللجنة سيصدر عنها قرارات بهذا الشأن اليوم وسيتم نقلها الى مجلس الوزراء ، مشيراً انه لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في اصابات كورونا .

دودين اكد لموقع الوكيل الاخباري " اننا امام امرين احلاهما مر" ، مشيراً ان الحكومة متابعة لاوضاع المواطنين الاقتصادية ، ومهتمة في ارزاق الناس واحوالهم ،  ولكنها لا يمكن ان تتهاون في صحة المواطنين .

واكد الوزير ان الحكومة ستلجأ الى اتخاذ قرارات متوازنة ومعتدلة للسيطرة على المنحنى الوبائي اضافة الى مراعاة الجانب الاقتصادي .

واشار الوزير الى ما يحدث في دول العالم التي ارتفعت فيها الاصابات واضطرت الى اتخاذ قرارات للتعامل مع هذا الامر ، مؤكداً ان المملكة جزء من هذا العالم وليست معزولة عنه .

وفي وقت سابق قال مصدر مطلع في وزارة الصحة للوكيل الاخباري ان اجتماع لجنة الاوبئة الطارئ اليوم نتيجة تفاقم الوضع الوبائي نتج عنه توصيات هامة تم رفعها الى خلية أزمة كورونا لاتخاذ القرار المناسب .

وقال المصدر ان هناك عددا من الاجراءات تمت مناقشتها خلال الاجتماع بهدف الحد من ارتفاع اصابات كورونا ومنها الحظر الشامل لمدة طويلة وزيادة ساعات الحظر الجزئي . 
 

 




 

 


 

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