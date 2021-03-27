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السبت، 27-03-2021 05:21 م

وزير الاعلام يكشف عن خطط واجراءات حكومية قادمة

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الوكيل الاخباري - استضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين في حوار حول اخر المستجدات على الساحة المحلية.
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وقال دودين خلال اللقاء الذي حضره رئيس الجماعة بلال التل وعدد من اعضاء الجماعة ان الحكومة تسعى للوصول الى صيف أمن من خلال زيادة اعداد متلقي مطعوم فيروس كورونا اضافة إلى ارتفاع وعي الناس و التزامهم بالاشتراطات الصحية مثل لبس الكمامة والتباعد و الابتعاد عن التجمعات.

واضاف ان عدد المسجلين لتلقي المطعوم قارب على الوصول الى 800 الف مسجل مؤكدا ان الحكومة تسعى الى شراء المزيد من المطاعيم وتعمل بكل جهد للحصول عليها باسرع وقت ممكن.

واوضح ان الوباء متفشي بشكل كبير اضافة الى ان سعتنا السريرية محدودة بالرغم من قيام الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة بزيادة عدد الاسرة بشكل كبير ورفع عدد الكوادر الطبية العاملة وهو ما يتطلب من المواطن المزيد من الحرص و الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وبين دودين ان الوباء يأتي على شكل موجات لافتا الى اننا في الاردن نمر بالموجة الثانية ونأمل ان نصل الى الذروة هذه الايام في حين ان العالم بدأ يقترب من انتهاء الموجة الثالثة ويمكن ان يكون هناك موجة رابعة.

واكد دودين ان خطة الحكومة ومع نهاية شهر ايار المقبل سيكون لدينا نسبة عالية ممن تلقوا المطعوم حيث تعمل الحكومة على شراء كميات كبيرة من المطاعيم في محاولة لرفع عدد الاشخاص الذين اخذوا المطعوم مشيرا الى ان هناك اجراءات تحفيزية لكل من ياخذ المطعوم لافتا الى انه مع نهاية شهر نيسان المقبل سيكون لدينا 3 مليون و 600 الف مطعوم باذن الله تعالى.

 




 

 


 

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