وزير البيئة يلتقي أعضاء نقابة المهندسين

الوكيل الاخباري - التقى وزير البيئة نبيل مصاروة اليوم الأحد في مبنى الوزارة رئيس وأعضاء مجلس نقابة المهندسين فرع اربد.



وجرى خلال اللقاء استعراض ابرز القضايا البيئية التي تواجهها المملكة ومحافظة اربد على وجه الخصوص، والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات البيئية المتعلقة بالكثير من الممارسات الخاطئة وتحديدا الطرح العشوائي للنفايات في الشوارع والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات الوطنية والغابات.

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