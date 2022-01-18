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الثلاثاء، 18-01-2022 01:46 م

وزير التربية: لن نُجبر طلبة المدارس على أخذ لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم وجيه عويس أنه لن يتم إجبار طلبة المدارس على أخذ اللقاحات.

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وقال عويس لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتم بحث هذا الأمر على الإطلاق، مؤكدا أن التطعيم يجب أن يكون طوعيا وليس بالإجبار عليه.


وأضاف أن اللقاحات أثبتت مأمونيتها وسلامتها وقدرتها على التخفيف من أعراض الاصابة بكورونا وتقليل نسب الدخول إلى المستشفيات.


وأشار عويس أن أكثر من 88% من الوفيات التي سجلت في الأردن كانت لأشخاص غير مطعمين.


ودعا الوزير أهالي الطلبة إلى تطعيم أبنائهم باللقاحات المضادة للفيروس حفاظا على سلامتهم وتخفيف شدة الإصابات.


من جهته أكد عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي، في تصريحات سابقة أن اللجنة لم تناقش أو توصِ أو تطرح بأن يكون لقاح كورونا إجباريا لطلبة المدارس.

 

وتستعد وزارة التربية والتعليم للتوسع بحملة تطعيم الطلاب ضد كورونا، بعد الانتهاء من الدورة التكميلية للتوجيهي، بشرط موافقة الأهل على ذلك.


وكانت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم أوصت بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 للطلبة في المدارس ذات البرنامج الوطني للصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى يوم 20 شباط المقبل، على أن يكون دوام الصف الثاني عشر (التوجيهي) في موعده وجاهيا في الأول من شهر شباط 2022.

 

 




 

 


 

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