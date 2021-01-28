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الخميس، 28-01-2021 05:24 م

وزير التنمية الاجتماعية يستقبل السفير الياباني

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الوكيل الاخباري - بحث وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، اليوم الخميس، مع السفير الياباني المعتمد لدى المملكة كاورو شيمازاكي، والمديرة التمثيلية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" تشي مياهارا، أوجه التعاون في المجال الاجتماعي، وأبرز المشاريع الاجتماعية المنفذة مع الوزارة.
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واستعرض المفلح، واقع الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل، فضلًا عن الإجراءات التي تستهدف اللاجئين السوريين عبر الخدمات المقدمة من الجمعيات الخيرية والأجنبية العاملة في المملكة.

وأشار إلى البرامج التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية في مجال منح المساعدات للأسر الفقيرة سواء الدائمة أو المؤقتة، وبرنامج الدعم المؤقت "تكافل 3" الذي يستهدف نحو 100 ألف أسرة.
وتطرق الطرفان إلى المنظمات الأجنبية العاملة في المملكة، ومن بينها منظمة جايكا اليابانية.

وأكد المفلح ترحيب الوزارة باستمرار برنامج المتطوعين اليابانيين للعمل في المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات للفئات الأشد احتياجا.

من جانبه، ثمن كاورو شيمازاكي الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالي الحماية والرعاية ، مؤكداً أهمية التجربة الأردنية بهذا المجال.

 




 

 


 

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