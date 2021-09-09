الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج

الضريبة تدعو لعدم تفويض الأشخاص الممنوعين من مراجعتها

إصدار 31 ألف تصريح عمل حتى الشهر الجاري

وزير الثقافة : الدخول لحفلات الفنانين الأردنيين في جرش مجاناً

أغلاق 3 منشآت تجارية لمخالفتها أوامر الدفاع في الزرقاء

الجراحات التخصصية في مستشفى البشير تجري أول عملية قلب مفتوح

حدود جابر يكشف لـ الوكيل شروط الدخول إلى المملكة

مرج الحمام في حلة جديدة

أردننا جنة يسير رحلات سياحية لـ 115 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام

تراجع أسعار الذهب عالميا

الخميس، 09-09-2021 12:30 م

وزير الثقافة : الدخول لحفلات الفنانين الأردنيين في جرش مجاناً

علي1


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الثقافة علي العايد عن فعاليات مهرجان جرش في دورته الخامسة والثلاثين.

اضافة اعلان


وقال العايد، خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي الملكي، إن المهرجان ينطلق يوم الأربعاء الموافق 22 أيلول حتى 2 تشرين الأول.


ولفت إلى أن شعار المهرجان للعام الحالي سيكون " جرش.. مزينة بالفرح"، مشيرا إلى أن الشعار سيطوف المحافظات الأردنية.


وأكد العايد أهمية المهرجان الذي يقام هذا العام بعد تأجيله العام الماضي بسبب الجائحة، مبينا أن إقامة المهرجان تؤكد دوره الحضاري والثقافي والفني، بما يشكل مصدرا من مصادر الفرح والأمل مجددا، خصوصا وأنه يأتي في ظل الاحتفال الوطني بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، وهي المناسبة التي سيتم الاحتفال بها ضمن البرنامجين الفني والثقافي.


وقال، إن اللجنة العليا للمهرجان اتخذت كافة الشروط الصحية بالتنسيق مع لجنة الأوبئة ووزارة الصحة بشأن إقامة الفعاليات، من حيث اشتراط التباعد ضمن إجراءات احترازية وحضور 50 بالمئة فقط من طاقة المسارح إضافة إلى توفير المعقمات، لافتا إلى أنه سيتم استخدام تطبيق سند من قبل موظفي المهرجان على كافة المداخل، حيث يسمح فقط بدخول من تلقى جرعتين اللقاح أو جرعة واحدة بحد أدنى ولم يمض على تلقيه الجرعة 21 يوما شريطة ألا يكون متخلفا عن الجرعة الثانية.


ونوه إلى أنه سيكون الدخول مجانا لجميع الأردنيين للحفلات التي تستضيف الفنانين الأردنيين، وأكد أن مهرجان جرش ليس له أهداف تجارية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة المالية

الضريبة تدعو لعدم تفويض الأشخاص الممنوعين من مراجعتها

3e2c6544-eb9f-47e3-9f23-f1cf39c000dd

إحباط تهريب 500 ألف حبة مخدرة أُُطعمت لمجموعة من الخراف

92021212104976287373

إصدار 31 ألف تصريح عمل حتى الشهر الجاري

a375176ce201afc9c613d383e6306c4e

أغلاق 3 منشآت تجارية لمخالفتها أوامر الدفاع في الزرقاء

كورونا 5

الجراحات التخصصية في مستشفى البشير تجري أول عملية قلب مفتوح

8202149253613655464

حدود جابر يكشف لـ الوكيل شروط الدخول إلى المملكة

أخبار متعلقة
74a73633-e5f2-48ff-bd6a-ac415cdd5fb6

رسمياً صوت الأردن عمر العبداللات مسك ختام مهرجان جرش 2021

fb70dfae-c800-4430-a1c0-b7511f031c3c

سماوي لـ "الوكيل: شهادة التطعيم ضد كورونا شرط دخول مهرجان جرش

اكرم

وزارة الثقافة تنعى المسرحي أكرم أبو الراغب