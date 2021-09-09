وزير الثقافة : الدخول لحفلات الفنانين الأردنيين في جرش مجاناً

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الثقافة علي العايد عن فعاليات مهرجان جرش في دورته الخامسة والثلاثين.

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وقال العايد، خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي الملكي، إن المهرجان ينطلق يوم الأربعاء الموافق 22 أيلول حتى 2 تشرين الأول.



ولفت إلى أن شعار المهرجان للعام الحالي سيكون " جرش.. مزينة بالفرح"، مشيرا إلى أن الشعار سيطوف المحافظات الأردنية.



وأكد العايد أهمية المهرجان الذي يقام هذا العام بعد تأجيله العام الماضي بسبب الجائحة، مبينا أن إقامة المهرجان تؤكد دوره الحضاري والثقافي والفني، بما يشكل مصدرا من مصادر الفرح والأمل مجددا، خصوصا وأنه يأتي في ظل الاحتفال الوطني بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، وهي المناسبة التي سيتم الاحتفال بها ضمن البرنامجين الفني والثقافي.



وقال، إن اللجنة العليا للمهرجان اتخذت كافة الشروط الصحية بالتنسيق مع لجنة الأوبئة ووزارة الصحة بشأن إقامة الفعاليات، من حيث اشتراط التباعد ضمن إجراءات احترازية وحضور 50 بالمئة فقط من طاقة المسارح إضافة إلى توفير المعقمات، لافتا إلى أنه سيتم استخدام تطبيق سند من قبل موظفي المهرجان على كافة المداخل، حيث يسمح فقط بدخول من تلقى جرعتين اللقاح أو جرعة واحدة بحد أدنى ولم يمض على تلقيه الجرعة 21 يوما شريطة ألا يكون متخلفا عن الجرعة الثانية.



ونوه إلى أنه سيكون الدخول مجانا لجميع الأردنيين للحفلات التي تستضيف الفنانين الأردنيين، وأكد أن مهرجان جرش ليس له أهداف تجارية.

