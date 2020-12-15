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وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الإيطالي

الثلاثاء، 15-12-2020 06:18 م

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الإيطالي

الصفدي


الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، محادثات ركزت على التعاون الثنائي واستعرضت التطورات الإقليمية.
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وأشار الوزيران، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، الى حرص البلدين على زيادة التعاون وتطوير العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات، كما بحثا الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدين ضرورة التوصل لحلول سياسية للأزمات في سوريا وليبيا.

وثمن الصفدي موقف إيطاليا الداعم لحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل، والرافض لسياسة بناء المستوطنات وهدم البيوت، كما شكر الصفدي نظيره الإيطالي على دعم بلاده المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا). 

وأكد وزير الخارجية الإيطالي تثمين بلاده للدور الأردني المركزي في حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا الدعم للأردن في مواجهة عبء اللجوء السوري. وأكد الوزيران، اللذان سيلتقيان في عمّان بداية العام المقبل، في سياق التشاور السياسي المستمر، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق واستمرار العمل معا في مكافحة الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا.

 




 

 


 

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