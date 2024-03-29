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الجمعة، 29-03-2024 12:22 م

وزير الخـــــارجية يجدد دعــــوته إلى وقــــف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

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الوكيل الاخباري- جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف الكارثة التي تسببها في قطاع غزة.اضافة اعلان


وكتب الصفدي على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "تروي وكالات الأمم المتحدة قصصا مرعبة عن المعاناة في غزة" حيث "استشهد أكثر من 30 ألفا. وأكثر من مليوني شخص يواجهون المجاعة. هذه الحقائق عار على العالم".

وتابع: "يجب وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف هذه الكارثة، وهو متطلب استنادا إلى القانون الدولي والقيم الإنسانية".

والخميس، أمر قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع، إسرائيل التي تتهمها جنوب إفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية للسكان الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني ووقف انتشار المجاعة.

وعلق الصفدي على القرار بقوله: "محكمة العدل الدولية تتحدث مجددا. الكارثة الإسرائيلية في غزة يجب أن تنتهي. جميع السكان في غزة يتضورون جوعا بسبب عدم فتح إسرائيل للمعابر البرية في تحد للعالم كله".

 




 

 


 

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