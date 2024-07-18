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الخميس، 18-07-2024 06:37 م

وزير الداخلية يزور المعهد المروري الأردني

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الوكيل الإخباري - اطلع وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للسلامة المرورية مازن الفراية، اليوم الخميس، خلال زيارته المعهد المروري الأردني، على أبرز الجهود التي ينفذها المعهد للمساهمة في تعزيز ونشر المعرفة الهادفة لتجويد العملية المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

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وأكد الفراية، بحضور مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، دور المعهد الجوهري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي أقرها المجلس الأعلى للسلامة المرورية، لا سيما وضع الدراسات والخطط العلمية المتعلقة بالعملية المرورية، وإدامة التعاون والتنسيق مع الشركاء من مختلف مؤسسات الدولة في هذا المجال.


وأشاد بجهود المعهد لرفع مستوى الثقافة المرورية، وتعزيز التدريب والتأهيل المتخصص من خلال صياغة المناهج والمواد الدراسية وعقد الدورات، ما يسهم في تجويد العملية المرورية وزيادة الوعي بقواعد السير، والحد من المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة.


واستمع الفراية إلى إيجاز قدمه مدير المعهد المروري الأردني عرض خلاله أبرز التطورات والتحديثات التي شهدها المعهد في مجال إعداد وتطوير التشريعات والأنظمة، والتدابير الوقائية، والبرامج والمناهج التثقيفية، والإجراءات الهادفة لرفع السلامة المرورية.


وجال وزير الداخلية في مرافق المعهد واطلع على الأنظمة الحديثة كأجهزة القيادة التشبيهية، وأجهزة رد الفعل لدى السائقين وأجهزة الانزلاق للشاحنات والحافلات وسيارات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية، وتابع تمرينا عمليا عكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه المعهد في تنفيذ برامجه التدريبية المتطورة.

 




 

 


 

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