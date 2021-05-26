وزير الصحة : الأسابيع الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الحالة الوبائية في الأسابيع الماضية شهدت تحسناً ملحوظا واستقرارا على مدى الأسبوعين الماضيين، وشهد انتشار فيروس كورونا في المجتمع انخفاضاً لأقل من 1 وهو ما يعني تحسن في الانتشار، والمعيار الثاني نسب الفحوصات الايجابية واستقرت بنسبة 4% وهو دون 5%، وانخفاض في أعداد الوفيات والاصابات والطاقة الاستيعابية لأسرة المستشفيات.وأضاف في ايجاز صحفي الأربعاء، أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات خاصة الميدانية منها، واستطاعت الحكومة تفعيل كافة الأسرة في المستشفيات الميدانية لتصبح عاملة بطاقتها كاملة وتصل إلى 1100 سرير، وتم تهيئة الكوادر الصحية من خلال برامج الاقامة والتخصص، كما تم وضع اعلانات للتشغيل لمختلف الفئات الطبية ومدخلي البيانات بهدف تحسين الطاقة الاستيعابية لأي موجة أخرى، كما تم التعاقد مع ما يزيد عن 11 مليون و500 ألف جرعة لقاح كورونا وستقوم بالتعاقد مع المزيد، ووصل عدد المسجلين 2 مليون 260 ألفاً، وتم اعطاء اللقاء لمليون و340 ألف الجرعة الأولى، و480 ألفا حصلوا على الجرعة الثانية.وبين أن الهدف الوصول إلى 4 ملايين و500 ألف جرعة في الأول من أيلول، والهدف هو استهداف القطاعات حالياً، والهدف حاليا فتح التعليم الوجاهي وفتح السياحة بالمثلث الذهبي والبحر الميت، وتم تطعيم نحو 13% من الفئة المستهدفة حتى الآن.ولفت إلى ضرورة التركيز والالتزام بالأساسيات من كمامات وتباعد اجتماعي وغسل اليدين والنظر بتفاؤل نحو المستقبل.