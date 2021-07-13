الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وتجارة بغداد

طرح عطاء لتأهيل متنزه بلدية جرش

السعودية تغير مسار طيرانها فوق الإمارات

إصابة رئيس البرلمان التونسي بكورونا

وزير الصحة يوضح حول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وزير الصحة : اتاحة التطعيم ضد كورونا في المراكز الصحية الشاملة

فرنسا تدرج تونس في القائمة الحمراء احتياطا لكورونا

البيئة تطلق استراتيجية التعليم البيئي من أجل الاستدامة

زيادين يؤكد أهمية دور مركز زها الثقافي

رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يلتقي قياديين من العمل الإسلامي

الثلاثاء، 13-07-2021 08:26 م

وزير الصحة : العودة الى المدارس في 1 أيلول القادم

72021139543938357629


 الوكيل الاخباري -  اكد وزير الصحة فراس الهواري العودة الى المدارس في 1 أيلول القادم.اضافة اعلان


الهواري قال في تصريحات لتلفزيون المملكة ، اننا ماضون بخطتنا بشكل صحيح ، وفتحنا جميع القطاعات التي وعدنا بفتحها ، وقياسا على ذلك فسيتم فتح المدارس.

وبين الهواري اننا نسعى الى العودة الى المدارس ، واننا واثقون من ذلك بسبب فريق العمل الرائع الذي نعمل معه.

وبين الهواري : لدينا خطة واضحة حول العودة الى المدارس تشمل تطعيم اكبر عدد من المدرسين ووصلنا الى تطعيم 83% ، وتجهيز الصفوف ، وتدريب المعلمين على اجراء الفحوصات العشوائية والوصول الى معدلات امنة في التطعيم.

وأشار الى انه لم يتحدث عن أي تغيير في الخطة ، وقال "اننا ماضون في خطتنا دون أي تراجع".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وتجارة بغداد

7202112234143447290260

طرح عطاء لتأهيل متنزه بلدية جرش

72021320139511654557

وزير الصحة يوضح حول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

هواري 2

وزير الصحة : اتاحة التطعيم ضد كورونا في المراكز الصحية الشاملة

ffff

البيئة تطلق استراتيجية التعليم البيئي من أجل الاستدامة

7202011173619327224236

زيادين يؤكد أهمية دور مركز زها الثقافي

أخبار متعلقة
720211117459159652292

وزير الصحة : المملكة غير جاهزة لفتح المدارس حاليا

هواري 2

وزير الصحة يوعز بتعزيز خدمات مستشفى عمان الميداني - صور

هواري 1

إنهاء خدمات وإحالات إلى التقاعد بالصحة - أسماء

4

الهواري يتفقد مستشفى الأمير حمزة

6202115202321659670277

منح علاوة لا تقل عن 135% للمهن الطبية المساندة

4202159034174854406

وزير الصحة لـ الوكيل: تجاوزنا أزمة توفر اللقاحات ولسنا بعيدين عن المناعة المجتمعية