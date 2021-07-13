وزير الصحة : العودة الى المدارس في 1 أيلول القادم

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الصحة فراس الهواري العودة الى المدارس في 1 أيلول القادم.الهواري قال في تصريحات لتلفزيون المملكة ، اننا ماضون بخطتنا بشكل صحيح ، وفتحنا جميع القطاعات التي وعدنا بفتحها ، وقياسا على ذلك فسيتم فتح المدارس.وبين الهواري اننا نسعى الى العودة الى المدارس ، واننا واثقون من ذلك بسبب فريق العمل الرائع الذي نعمل معه.وبين الهواري : لدينا خطة واضحة حول العودة الى المدارس تشمل تطعيم اكبر عدد من المدرسين ووصلنا الى تطعيم 83% ، وتجهيز الصفوف ، وتدريب المعلمين على اجراء الفحوصات العشوائية والوصول الى معدلات امنة في التطعيم.وأشار الى انه لم يتحدث عن أي تغيير في الخطة ، وقال "اننا ماضون في خطتنا دون أي تراجع".