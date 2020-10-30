الجمعة 30-10-2020
الوكيل الاخباري

مسؤول ملفّ كورونا : عدة شركات اقتربت من انتاج لقاح كورونا

وزير الصحة ينعي كوادر طبية ويوجه رسالة عاجلة

وزير الزراعة : الأوضاع الراهنة تدعو للقلق

ما سبب الارتفاع الصادم في عدد اصابات كورونا بالاردن ؟

الأغوار الشمالية : تعليق الدوام بمدرسة حكومية

الحكومة : نتألم لفقدان نخبة من أبطال الجيش الأبيض

الطلبة الأردنيين في أزمير بخير

كورونا يخطف 3 كفاءات طبية اردنية خلال ٢٤ ساعة

هكذا بدت شوارع الزرقاء في الحظر الشامل اليوم - صور

الأردن يسجل 32 وفاة و 3921 إصابة بكورونا اليوم




الجمعة، 30-10-2020 07:26 م

وزير الصحة ينعي كوادر طبية ويوجه رسالة عاجلة

1020202817132192459575


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعى وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات الاطباء الذين توفوا جراء اصابتهم بكورونا اثناء اداء عملهم في معالجة حالات الاصابة بكورونا .
اضافة اعلان

وكتب عبر حسابه بتويتر :

في هذا الوباء خسرنا أرواحاً عزيزة علينا جميعاً من أبناء هذا الوطن الغالي، ويزيدنا ألماً فقدان مجموعة من الكوادر الصحية التي تقف دفاعاً عن صحة المرضى في هذه الظروف العصيبة، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه ويسر لأهلهم وذويهم سبل الصبر والسلوان و “إنا لله وإنا إليه راجعون”

 ووجه الوزير رسالة إلى الكوادر الصحية بقوله "إلى جميع كوادرنا الصحية من أطباء وممرضين وصيادلة ومهنيين وإداريين وغيرهم ممن يعملون في المستشفيات؛ شكراً لكم وأنتم تقفون على خط الدفاع الأول في التصدي لهذا الوباء سلامتكم من سلامة الوطن وهي أولويتنا".

وأضاف "نعلم مدى التحديات التي تواجهون ونقدر جهودكم حافظوا على أنفسكم لأن وطنكم بحاجة لكم".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020202820155555816184

مسؤول ملفّ كورونا : عدة شركات اقتربت من انتاج لقاح كورونا

وزير

وزير الزراعة : الأوضاع الراهنة تدعو للقلق

1020202817564694853712

ما سبب الارتفاع الصادم في عدد اصابات كورونا بالاردن ؟

وز

الأغوار الشمالية : تعليق الدوام بمدرسة حكومية

10202028135819275712005

الحكومة : نتألم لفقدان نخبة من أبطال الجيش الأبيض

تعليم

الطلبة الأردنيين في أزمير بخير

أخبار متعلقة
10202014152343157025934

ايعاز من وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

1020204222927267085504

تعميم من وزير الصحة الدكتور سعد جابر

5

تخفيض فحص (PCR) في المختبرات الخاصة بالاردن

وزير-الصحة-سعد-جابر

تسجيل 891 حالة كورونا و 13 وفاة بالاردن اليوم

9202030172349893037622

جابر يكشف شرط انتهاء كورونا وعودة الناس إلى حياتهم الطبيعية

9202023173315986131651

جابر يحجر ابنه بعد تسجيل اصابات كورونا في مدرسته