وزير الصحة ينعي كوادر طبية ويوجه رسالة عاجلة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نعى وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات الاطباء الذين توفوا جراء اصابتهم بكورونا اثناء اداء عملهم في معالجة حالات الاصابة بكورونا .وكتب عبر حسابه بتويتر :في هذا الوباء خسرنا أرواحاً عزيزة علينا جميعاً من أبناء هذا الوطن الغالي، ويزيدنا ألماً فقدان مجموعة من الكوادر الصحية التي تقف دفاعاً عن صحة المرضى في هذه الظروف العصيبة، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه ويسر لأهلهم وذويهم سبل الصبر والسلوان و “إنا لله وإنا إليه راجعون”ووجه الوزير رسالة إلى الكوادر الصحية بقوله "إلى جميع كوادرنا الصحية من أطباء وممرضين وصيادلة ومهنيين وإداريين وغيرهم ممن يعملون في المستشفيات؛ شكراً لكم وأنتم تقفون على خط الدفاع الأول في التصدي لهذا الوباء سلامتكم من سلامة الوطن وهي أولويتنا".وأضاف "نعلم مدى التحديات التي تواجهون ونقدر جهودكم حافظوا على أنفسكم لأن وطنكم بحاجة لكم".