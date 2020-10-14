وزير الصحة : 50% من الحالات المصابة لا تظهر عليها الأعراض

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة، نذير عبيدات، الأربعاء، إن الأردن كباقي دول العالم لا بد أن يمر في مرحلة معينة من الوباء.وأضاف عبيدات، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن أرقام الإصابات في الأردن جيدة، بالرغم من ارتفاعها.وأوضح وزير الصحة، أنه نحو 50% من الحالات المصابة لا تظهر عليها الأعراض أو تكون أعراض خفيفة جدا.وأشار إلى أن نسبة الوفيات بالفيروس في الأردن ليست عالية، وقد تكون حول الـ 1 % من الإصابات.وتابع عبيدات، أن على الأردن حماية الفئات العمرية الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.وبيّن أن الأردن بالنهاية سيصل إلى مرحلة تبدأ الأعداد فيها بالانحسار وتصل إلى أعداد أقل.