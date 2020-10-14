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الأربعاء، 14-10-2020 04:43 م

وزير الصحة : 50% من الحالات المصابة لا تظهر عليها الأعراض

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة، نذير عبيدات، الأربعاء، إن الأردن كباقي دول العالم لا بد أن يمر في مرحلة معينة من الوباء.
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وأضاف عبيدات، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن أرقام الإصابات في الأردن جيدة، بالرغم من ارتفاعها.

وأوضح وزير الصحة، أنه نحو 50% من الحالات المصابة لا تظهر عليها الأعراض أو تكون أعراض خفيفة جدا.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات بالفيروس في الأردن ليست عالية، وقد تكون حول الـ 1 % من الإصابات.

وتابع عبيدات، أن على الأردن حماية الفئات العمرية الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.

وبيّن أن الأردن بالنهاية سيصل إلى مرحلة تبدأ الأعداد فيها بالانحسار وتصل إلى أعداد أقل.

 




 

 


 

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