وزير العمل يبحث فتح آفاق جديدة في مجالات شؤون العمل والعمال

الوكيل الإخباري - عقد وزير العمل يوسف الشمالي عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وزراء العمل في عددٍ من الدول العربية.

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وجاءت اللقاءات التي عقدها الوزير على هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في دورته السابعة والأربعين في القاهرة بهدف بحث العلاقات المشتركة بين الأردن والدول الشقيقة في مجالات شؤون العمل والعمال.



واستعرض الشمالي خلال هذه اللقاءات التجارب الأردنية في مجالات تنظيم العمل وشؤون العمال وآليات التفتيش والتدريب المهني والتقني.



وتناولت اللقاءات الثنائية التي عقدها الشمالي تجارب الدول العربية في تعاملها مع جائحة كورونا والتي كان لها الأثر الكبير على العمل والعمال.



وتطرقت اللقاءات أيضا إلى تبادل الخبرات المختلفة لفتح آفاق جديدة من التعاون العربي المشترك في مجالات شؤون العمل.



واللقاءات الثنائية التي عقدها الشمالي كانت مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، وزير الشؤون الإدارية والاجتماعية القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزيرة العمل اللبنانية لمياء يمين، وزير العمل الفلسطيني نصري ابو جيش، وزير العمل والتأهيل الليبي على العابد الرضا، وزير العمل العراقي الدكتور عادل الركابي، وزير العمل العُماني الدكتور محاد بن سعيد باعوين ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور عبدالله أبوثنين.

