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الجمعة، 04-12-2020 04:39 م

لخدمة أهداف التنمية

وزير العمل يشدد على وضع نظرة استراتيجية للاستثمار

معن
وزير العمل معن القطامين


الوكيل الإخباري - أكد وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار ، الدكتور معن القطامين ضرورة تضافر الجهود من الجميع لخدمة الاستثمار والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب لخدمة أهداف التنمية وتوليد فرص عمل للأردنيين، في سبيل تحسين أوضاعهم المعيشية .

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وأضاف القطامين خلال زيارته لهيئة الاستثمار امس الخميس، أن الحكومة داعمة وميسرة لزيادة حجم الاستثمارات في المملكة، لما لها من دور فاعل في التخفيف من نسب البطالة.


وشدد الوزير على أهمية وضع نظرة استراتيجية للاستثمار في المملكة، مؤكداً على دعم الحكومة لعمل الهيئة وتعزيز دورها في استقطاب الاستثمارات وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه عملها.


وأوعز قطامين إلى الهيئة بوضع تصور وآلية فاعلة لخدمة المستثمرين لتعزيز حجم الاستثمارات، مشيراً إلى ان الهدف من ربط دور وزارة العمل والاستثمار هو تعزيز نجاح الاستثمارات وتذليل العقبات أمامها.

 

واطلع رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه، الوزير القطامين على خطط وآلية عمل هيئة الاستثمار الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية، مؤكداً أنه من خلال فريق عمل هيئة الاستثمار سنعمل خلال الفترة القادمة على زيادة تسهيل الإجراءات والخدمات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية وذلك من خلال مشروع أتمتة خدمات هيئة الاستثمار.


وأضاف، أن هيئة الاستثمار أعدت إستراتيجية لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والترويج للبيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

 

المصدر : بترا

 

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