السبت 28-11-2020
الوكيل الاخباري

القطامين : حزمة دعم للقطاعات الاكثر تضررا من كورونا

وزير العمل يعلن عن قائمة القطاعات الأكثر تضرراً

عجلون .. مبادرة إنسانية بدأت بموقف أثار شفقة تاجر خضار وفواكه

الصحة تكشف عن إجراء جديد بسبب كورونا لمنع إرباك الأردنيين

5 أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال 24 ساعة

المستشفى الميداني في مستشفى الأمير حمزة سيكون جاهزاً قريبا

أسعار الذهب السبت 28/11/2020

مديريات العمل في المحافظات تستقبل المراجعين السبت

أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم

أمانة عمان تطبق خطة الطوارئ للحالات الجوية وتنشر فرقها المتخصصة

السبت، 28-11-2020 01:22 م

وزير العمل يعلن عن قائمة القطاعات الأكثر تضرراً

11202019165937484935322


الوكيل الاخباري - في ضوء القرارات الحكومية واستمرار توقف العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن العمل بشكل كلي أو جزئي نتيجة لإستمرار الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المملكة ولتخفيف الآثار الإقتصادية  للجائحة على مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية أعلن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الإستثمار الدكتور معن القطامين عن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه.
اضافة اعلان
 
وقال الوزير القطامين إن قائمة القطاعات والأنشطة الإقتصادية الأكثر تضرراً أصبحت على النحو التالي لشهر تشرين الثاني من العام الحالي : 

1. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

2. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

3. منشآت إستقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

4. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات وخدمات المسافرين والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.

5. منشآت وسائط النقل العام. 
6. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.
7. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات.
8. منشآت تأجير السيارات السياحية.
9. أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني.
10. الأماكن الترفيهية والحدائق العامة.
11. منشآت دور السينما والمسارح.
12. المتاحف التابعة للقطاع الخاص.
13. قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.
14. قطاع منتجات البحر الميت.
15. مكاتب الخدمات الجامعية.
16. مكاتب اصدار التأشيرات
17. مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
18. المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات.
19. المنشآت العاملة في قطاع النشر والتوزيع.
20. المطاعم الشعبية والمقاهي.
21. المحلات في الأسواق الشعبية. 
22. قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.
23. منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات.
24. منشآت الصحف الورقية.
25. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية ومنشآت المراكز والأكاديميات الرياضية.
26. منشآت الأندية الصحية.
27. شركات تطبيقات النقل الذكية والتاكسي الأصفر.
28. منشآت الحضانات ورياض الأطفال.
29. منشآت المراكز التعليمية والثقافية.
30. منشآت مراكز تعليم السواقين.
31. منشآت المدارس.
32. منشآت التجميل وتجهيز العرائس.
33. منشآت القرطاسية والمكتبات.
34. محلات التصوير الفوتوغرافي.
35. استيديوهات الإنتاج الإعلامي.
36. منشآت تقديم الطعام والشراب للحفلات والمؤتمرات.
37. مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية.
38. مراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202024174917801212064

القطامين : حزمة دعم للقطاعات الاكثر تضررا من كورونا

خضار

عجلون .. مبادرة إنسانية بدأت بموقف أثار شفقة تاجر خضار وفواكه

zenhr-hrms-tax-4a9b0f6e76a4a61b08b0406091116eab99fbf813301cdc0e1fe0cd5f806c6408

مطالب بتأجيل المبالغ المستحقة لشركات الكهرباء

abbas

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

مخالفة وإغلاق عشرات المنشآت في عمان

فحص

الصحة تكشف عن إجراء جديد بسبب كورونا لمنع إرباك الأردنيين

أخبار متعلقة
52fe7a227bf7fa668b5ebe526753b7e2

برنامج دعم لفئة جديدة بسبب كورونا

11202024175822211910354

ايعاز من رئيس الوزراء إلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

1

رئيس الوزراء يصدر بلاغ إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

4f6a7003-3147-42f9-9c9c-11f446a24d25

بدء سريان قرار حظر التجول الشامل في المملكة

1120202123952577674795

البدور: جميع الأردنيين سيصابون بكورونا خلال 6 أشهر

وزارة الصحة 2)

الصحة مستمرة بتوزيع لقاح الأنفلونزا الموسمية من خلال المراكز الصحية والمستشفيات