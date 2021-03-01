وزير النقل يؤكد دعم الحكومة لمنظومة النقل والطيران

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير النقل مروان الخيطان، دعم الحكومة لمنظومة النقل بشكل عام والطيران المدني بشكل خاص، للمساهمة بإيجاد اقتصاد متنوع ومزدهر وتعزيز ممكنات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.وأشاد خلال زيارته إلى هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الاثنين، ولقائه رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو، وأعضاء مجلس المفوضين، بدور الهيئة الفاعل والجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على منظومتي سلامة وأمن الطيران المدني بالرغم من التحديات وخاصة مع انعكاسات الوضع الوبائي على قطاع الطيران.وأكد مستو، بدوره، التزام الهيئة بالبرامج والسياسات والتوجيهات الحكومية، مثمنا المتابعة الحثيثة والاهتمام الذي يوليه الوزير لقطاع الطيران المدني بمختلف مكوناته.