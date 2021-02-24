وسم #ارفض_حظر_الجمعة يشعل مواقع التواصل الاردنية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد ان نشرت مواقع اخبارية ان رئيس الوزراء بشر الخصاونة سيصدر بلاغ رقم 24، الذي يقضي بعودة الحظر الشامل ايام الجمع، واعتباراً من بعد غد .



وتصدر وسم #ارفض_حظر_الجمعة مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية ، وسط معلومات غير رسمية عن اصدار بلاغ جديد في هذا الشأن .



ووفق ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل ان ما نُشر عن حظر يوم الجمعة هي تسريبات شبه مؤكدة الا انه للآن لم تخرج الحكومة بالقرار بصريح العبارة ، وسط ترجيحات ان تسريب هذه الاخبار لمعرفة رد الفعل الشعبي كبالون اختبار يستخدم دائما كما في تشكيل الحكومات وبعض القرارات .



وفي وقت سابق اكد مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري ان اجتماعاً حكومياً يعقد في الاثناء برئاسة الوزراء .



ووفق المصدر انه من المتوقع ان يصدر بعد قليل قراراً رسمياً بشأن حظر الجمعة وساعات الحظر الجزئي الليلي بالمملكة .

اضافة اعلان













