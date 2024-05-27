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الإثنين، 27-05-2024 01:34 م

وفد تنزاني يطلع على التجربة الأردنية في قطاع المياه

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الوكيل الإخباري - زار وفد من جمهورية تنزانيا الاتحادية، وزارة المياه والري للاطلاع على التجربة الأردنية في قطاع المياه والإنجازات والتحديات التي تواجه القطاع.

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وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، استعرض أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد الواقع المائي والتحديات التي تواجه القطاع من نقص المصادر المائية، والاعتداءات عليها، والتغيير المناخي والهجرات، وغيرها من التحديات التي أثرت على حصة الفرد من المياه لتصل إلى 61 مترا مكعبا سنويا.


وأكد المحاميد العلاقات المتينة بين الأردن وجمهورية تنزانيا والتعاون المستمر، والاستفادة من الخبرات المشتركة في قطاع المياه، والاطلاع على تجارب البلدين في قطاع المياه.


من جهتهم، أعرب الوفد عن شكره وتقديره للوزارة على إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الواقع المائي والتحديات الماثلة أمامه.

 




 

 


 

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