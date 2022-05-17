وفد عسكري إماراتي يزور مديرية الإعلام العسكري

الوكيل الإخباري - زار وفد عسكري إماراتي اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس شعبة استراتيجية الاتصال الدفاعي من الإدارة التنفيذية للاتصال الدفاعي الإماراتي العقيد الركن إبراهيم علي المزروعي، مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وكان في استقباله العقيد المهندس أحمـد خلف الزغول.

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واستمع الوفد الضيف خلال جولة له في مختلف أقسام المديرية، إلى شرح مفصل من القائمين حول طبيعة أعمال مختلف الأقسام في المديرية، التي تقوم بتنفيذ واجباتها ومهامها لمواكبة آخر التطورات في مجال الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.



وأشاد الوفد الضيف بالجهود التي تبذلها مرتبات مديرية الإعلام العسكري في مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإعلام الحديث، وبالمستوى المتميز والاحترافية العالية التي وصل إليها منتسبو القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.



وتأتي هذه الزيارة في إطار زيادة عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، لا سيّما على المستوى الإعلامي والرقمي، من خلال العمل على توحيد الجهود والاستفادة من الكوادر الفنية والإعلامية وتطويرها للوصول إلى أعلى المستويات، إضافة إلى تبادل الخبرات والدورات ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الإعلام العسكري الحديث بين الجيشين الشقيقين الأردني والإماراتي.