الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

ولي العهد : بمعية جلالة سيّدنا ولقاء ثلاثي مثمر

الأشغال : جميع الطرق في المملكة سالكة باستثناء الطرق في الجنوب والشرق بحذر

تعليق دوام مدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية - اسماء

الارصاد تكشف لـ الوكيل موعد انحسار الغبار

مركز شابات ناعور ينفذ دورة على الرسم بالفحم

ندوة في اليرموك بعنوان حوافز رمضانية

الملك يعود إلى أرض الوطن

الدوريات الخارجية لـ الوكيل : جميع الطرق الخارجية سالكة

الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الاثنين

المهندسين تسلم مفاتيح 3 منازل لأسر عفيفة في محافظة الطفيلة

الإثنين، 25-04-2022 12:26 ص

ولي العهد : بمعية جلالة سيّدنا ولقاء ثلاثي مثمر

1


الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صورا خلال لقائه برفقة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الاحد في القاهرة، رئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعلق سموه على الصور التي ادرجهم عبر تطبيق انستغرام "بمعية جلالة سيّدنا ولقاء ثلاثي مثمر مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القاهرة اليوم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الأشغال : جميع الطرق في المملكة سالكة باستثناء الطرق في الجنوب والشرق بحذر

820192515444651877099

تعليق دوام مدارس الاثنين بسبب الظروف الجوية - اسماء

1

مركز شابات ناعور ينفذ دورة على الرسم بالفحم

1

ندوة في اليرموك بعنوان حوافز رمضانية

92019261073892083519

الملك يعود إلى أرض الوطن

420222318618671775748

المهندسين تسلم مفاتيح 3 منازل لأسر عفيفة في محافظة الطفيلة

أخبار متعلقة
1120219113729967373445

نائب الملك لـ والدة الطفلة كاتبة أمنيتي : الأمور ستكون بخير - صورة

4202213141942223808002

الملك يتلقى اتصالا من خادم الحرمين الشريفين

main_image6255c4226b478

السفير السعودي : حب جارف يكنه الأردنيون للملك

1

ولي العهد يلتقي الوزير الأسبق الطويسي

5

الخصاونة يتمنى الشفاء للملك

الملك

جلالة الملك يغادر أرض الوطن إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية