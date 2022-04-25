ولي العهد : بمعية جلالة سيّدنا ولقاء ثلاثي مثمر

الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صورا خلال لقائه برفقة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الاحد في القاهرة، رئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وعلق سموه على الصور التي ادرجهم عبر تطبيق انستغرام "بمعية جلالة سيّدنا ولقاء ثلاثي مثمر مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القاهرة اليوم.

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