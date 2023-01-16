ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

الوكيل الاخباري - افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الاثنين، مركزا لشركة "ديلويت" في العاصمة عمان، والتي تعد من كبرى الشركات العالمية في مجال الاستشارات والخدمات الرقمية والتقنية.



ويهدف المركز إلى تعزيز مفهوم التحول الرقمي من خلال الحلول التقنية وتحليلات البيانات، وتنمية الموارد البشرية، وتوفير الخدمات الإعلانية والتسويقية للعملاء، وتصميم حلول خاصة للعملاء للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في المنطقة.



واعتبر سمو ولي العهد أن المركز يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي ودولي في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويتيح الفرصة أمام المواهب الأردنية الشابة للتعلم والتطوير وتنمية المهارات.

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