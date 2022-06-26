الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : قاتل الطالبة الجامعية يطلق النار على نفسه

الامن العام يحقق بشكوى تعرض طالبة مدرسة للاعتداء والتربيط بعمان

توضيح من البنك المركزي حول فوائد القروض

الامن العام : ضبط سائق تكسي غير مرخص في عمان

قطعان الخنازير تؤرق سكان لواء بني كنانة

يوم حقلي في الرمثا حول زراعة الخضار المتحملة للجفاف

الطاقة : 469 ألف فاتورة كهربائية انخفضت قيمتها بعد الدعم

الحصن الجامعية تبحث تعزيز التعاون مع ماليزيا

إطلاق مشاريع العمالة المكثفة الخضراء في المفرق وإربد

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

الأحد، 26-06-2022 06:45 م

يوم حقلي في الرمثا حول زراعة الخضار المتحملة للجفاف

6202219205851564837759


الوكيل الاخباري - نظم مركز "الرمثا" للبحوث الزراعية، اليوم الأحد، يوماً حقلياً عن زراعة محاصيل الخضار المتحملة للجفاف، حضره 100 من مزارعي محافظة إربد.

وأكد المساعد لشؤون المراكز البحثية بالمركز الوطني للبحوث الزراعية المهندس نضال فريجات، خلال النشاط الذي يأتي ضمن نشاطات مشروع "التنمية الاقتصادية الريفية"، أهمية إطلاع المزارعين على محاصيل الخضراوات المزروعة وإجراء تقييم للأصناف ومدى ملاءمتها للتغيرات المناخية . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن العام : قاتل الطالبة الجامعية يطلق النار على نفسه

6202225225613977938441

الامن العام يحقق بشكوى تعرض طالبة مدرسة للاعتداء والتربيط بعمان

6202223132440735761122

توضيح من البنك المركزي حول فوائد القروض

10202111105323792800850

الامن العام : ضبط سائق تكسي غير مرخص في عمان

w

قطعان الخنازير تؤرق سكان لواء بني كنانة

62022209443212447574

الطاقة : 469 ألف فاتورة كهربائية انخفضت قيمتها بعد الدعم

أخبار متعلقة
6202215114234865098840

ورشتا عمل عن مفهوم المواطنة والفسيفساء بمركز شابات الرمثا

6202215151237973798511

مذكرة تفاهم بين العلوم والتكنولوجيا وبلدية الرمثا

34

الرمثا: بحث إقامة مجمع سفريات جديد

1

بحث التعاون بين الوطني للبحوث الزراعية وجائزة خليفة للتمور

وزارة التربية والتعليم

تربية الرمثا تحتفل بعيد الاستقلال

ffff

أشغال الكرك تفتح عددا من الطرق الزراعية