يوم حقلي في الرمثا حول زراعة الخضار المتحملة للجفاف

الوكيل الاخباري - نظم مركز "الرمثا" للبحوث الزراعية، اليوم الأحد، يوماً حقلياً عن زراعة محاصيل الخضار المتحملة للجفاف، حضره 100 من مزارعي محافظة إربد.



وأكد المساعد لشؤون المراكز البحثية بالمركز الوطني للبحوث الزراعية المهندس نضال فريجات، خلال النشاط الذي يأتي ضمن نشاطات مشروع "التنمية الاقتصادية الريفية"، أهمية إطلاع المزارعين على محاصيل الخضراوات المزروعة وإجراء تقييم للأصناف ومدى ملاءمتها للتغيرات المناخية .

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