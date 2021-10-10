يوم خيري لتفقد الأسر العفيفة بالأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري- نظمت جمعية فضاء الخير الخيرية ببلدة الزمالية في لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع جمعية الفيحاء الخيرية في إربد، اليوم الأحد، يوماً خيرياً تم خلاله توزيع ملابس وأدوات منزلية استفادت منها نحو 400 أسرة عفيفة.

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وأكد راعي اليوم الخيري، عضو الهيئة الادارية لجمعية الفيحاء، أحمد الشيخ كريًم، أهمية التعاون والتكافل في تنشيط العمل الخيري التطوعي، مستعرضاً انجازات جمعية الفيحاء عبر فروعها في المملكة من خلال دعمها للأسر المحتاجة بمختلف أوجه الخير، الى جانب مساعدة طلبة الجامعات في اكمال تعليمهم.



اشار الى أن الجمعية تسير على هدي الدين الإسلامي الحنيف في تفقد المحتاجين، وخطى جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يضرب أروع الأمثلة في تفقد احتياجات الأسر العفيفة.



بدورها، ثمنت رئيسة الجمعية خلود كنعان، تعاون جمعية الفيحاء الدائم في سبيل تطبيق رسالة الجمعية الخاصة بمساعدة الأسر العفيفة في منطقة الزمالية والقرى المجاورة في الأغوار الشمالية، مشيرة الى دور الجمعية في عقد العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية الى جانب الاعمال التطوعية.