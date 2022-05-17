يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدا

الوكيل الإخباري - ينظم المركز الوطني للعناية بصحة المرأة بالتعاون مع جمعية مفاتيح المودة الخيرية في بلدة الكريمّة بلواء الأغوار الشمالية، غداً الأربعاء، يوما طبيا وتثقيفيا مجانيا في قاعة بلدية شرحبيل بن حسنة.

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ويأتي اليوم الطبي الذي سيبدأ الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية عصراً ، ضمن حملات المركز الصحية المجانية التي اطلقها وتستهدف عدة مناطق في محافظة إربد الاسبوع الحالي.



ويشتمل اليوم الطبي على تقديم الخدمات الصحية المتصلة بالعناية بصحة المرأة قبل الانجاب ورعاية الحوامل وفترة النفاس وسن الأمل ووسائل تنظيم الأسرة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وهشاشة العظام، واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والكشف عن فقر الدم، إضافة إلى الكشف عن الأمراض المزمنة ومعالجة العيون لكلا الجنسين.