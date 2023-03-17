يوم طبي مجاني في منطقة سهل حوران غدًا

الوكيل الإخباري - تقيم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالتعاون مع بلدية سهل حوران يوم غد السبت، يومًا طبيًا مجانيًا في مدرسة الشجرة الثانوية للبنين ببلدة الشجرة بمنطقة سهل حوران .

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وتشتمل فعاليات اليوم الطبي الذي يبدأ من العاشرة صباحًا على تقديم خدمات استشارية وعلاجية للمراجعين في تخصصات، طب الأسرة، والطب الباطني، والجراحة العظمية، وطب الأسنان بالغين، وطب الأسنان أطفال وعيادات توعوية، وإجراء فحوص النظر ومستوى السكر وضغط الدم، إضافة إلى إجراء فحوص طبية مختلفة بمجالات السمع والنطق، والنظر والسكر والدم.