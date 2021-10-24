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الأحد، 24-10-2021 09:47 م

يوم مفتوح لتنمية مهارات طلبة هندسة الهاشمية

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية وأكاديمية الرواد للتدريب "Pioneers"، تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، اليوم المفتوح بعنوان: "نَمِّي مهاراتك القيادية والحياتية" على مدار يومين.

وتضمن اليوم المفتوح العديد من ورشات العمل التي تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات الطلبة وتعريفيهم بمتطلبات سوق العمل خاصة في القطاع الهندسي، الى جانب توزيع عشرات من المنح التدريبية على الطلبة المشاركين التي تشمل دورات تدريبية وتقنية وهندسية متنوعة.

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