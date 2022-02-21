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الإثنين، 21-02-2022 10:46 ص

٣ قضايا نوعية توقع بتجار ومروجي مخدرات خلال أيام

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الوكيل الإخباري - ضبطت الأجهزة الأمنية، ثلاثة أشخاص من المروجين للمواد المخدرة في العاصمة عمّان والعقبة والمفرق.

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وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، في بيان وصل لـ"الوكيل الإخباري"، نسخة عنه، اليوم الاثنين، إنه وفي إطار حملات إدارة مكافحة المخدرات المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة فقد تعاملوا خلال الأيام الماضية  مع ثلاث قضايا نوعية للاتجار وترويج المواد المخدرة داخل المملكة.

ففي القضية الأولى بمحافظة المفرق، فقد تمت متابعة المعلومات التي وردت حول حيازة شخص لكميات كبيرة من مادة الحشيش والكريستال المخدرة، والعمل على بيعها وترويجها داخل المملكة، إذ تولى فريق خاص من الإدارة تتبع الشخص وجمع المعلومات حوله ليُحدد موعد وجوده داخل خيمة كان بها ويستعملها لتخزين المواد المخدرة، وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه أثناء ذلك وضُبط داخل الخيمة الموجود بها 27 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري. 

وفي القضية الثانية وبالتنسيق مع مديرية شرطة العقبة، وبعد جمع المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بالاتجار وترويج المواد المخدرة فقد تمت مداهمته، وضُبط بحوزته 16 كفاً من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى مجموعة من المستحضرات الطبية غير المرخص تداولها وسلاح ناري.

وفي القضية الثالثة في احدى مناطق شمال عمان وبعد جمع المعلومات اللازمة حول قيام أحد أحد الأشخاص ببيعه وترويجه للمواد المخدرة فقد تم التحرك لمكان وجوده وضبطه، وعُثر بحوزته على 19 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وعدد من حبوب الكبتاجون معدة للبيع.

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتورطين بالقضايا لمدعي عام محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

 


 




 

 


 

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