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الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 23-05-2024 11:42 م

100 ألف مستخدم لباص عمان الزرقاء سريع التردد منذ منتصف الشهر الحالي

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 الوكيل الاخباري - كشفت أمانة عمان الكبرى، أن عدد الأشخاص الذين استخدموا مسار الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء بلغ 100 ألف راكب منذ تشغيله، منتصف الشهر الحالي، ولغاية تاريخه.

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وتضمن مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء، إعادة إنشاء مسار كامل من الزرقاء إلى عمان بطول 20 كم، ويضم المشروع مسارين: الأول يمتد من منطقة المدينة الرياضية في عمان إلى محطة الزرقاء بطول 24 كيلومترا، والثاني يمتد من مجمع المحطة في عمان إلى محطة الزرقاء بطول 20 كيلومترا.

 

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