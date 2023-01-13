الوكيل الإخباري - بلغ عدد سكان المملكة بحسب الساعة السكانية لدائرة الاحصاءات العامة 11 مليون و310 آلاف و647 نسمة مع مطلع العام الجديد 2023 بزيادة بلغت اكثر من 300 الف نسمة عن أواخر عام 2021؛ إذ يعيش نحو 8% منهم في النصف الجنوبي منها، فيما يتوزع 92%من السكان في شمال غرب المملكة
وبحسب المجلس الأعلى للسكان فإن 75 % من سكان المملكة يعيشون في 3 محافظات هي: العاصمة عمان واربد والزرقاء، في وقت يتوزع فيه بقية السكان على 9 محافظات الأخرى
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة قال في تصريحات صحفية سابقة إن الأردن بدأ مئوية المملكة بعدد سكان بلغ 225 ألف نسمة.