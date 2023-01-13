الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 07:19 م

11 مليون و310 آلاف نسمة عدد سكان الأردن مع مطلع 202‪3

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد سكان المملكة بحسب الساعة السكانية لدائرة الاحصاءات العامة 11 مليون و310 آلاف و647 نسمة مع مطلع العام الجديد 202‪3 بزيادة بلغت اكثر من 300‪ الف نسمة عن أواخر عام 202‪1؛ إذ يعيش نحو 8% منهم في النصف الجنوبي منها، فيما يتوزع 92%من السكان في شمال غرب المملكة

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وبحسب المجلس الأعلى للسكان فإن 75 % من سكان المملكة يعيشون في 3 محافظات هي: العاصمة عمان واربد والزرقاء، في وقت يتوزع فيه بقية السكان على 9 محافظات الأخرى


وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة قال في تصريحات صحفية سابقة إن الأردن بدأ مئوية المملكة بعدد سكان بلغ 225 ألف نسمة.



 




 

 


 

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