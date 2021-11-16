1500 معاملة أنجزها مركز ترخيص مرج الحمام في يوم افتتاحه

الوكيل الإخباري- قال رئيس مركز ترخيص غرب عمان المقدم إحسان أبو قمر، إن المركز الذي جرى افتتاحه الشهر الحالي في مرج الحمام يقدم خدمات عدة، منها الترخيص من خلال المركبة بدون الحاجة للنزول منها، مشيرا إلى أن المركز في يوم افتتاحه الأول مطلع الشهر الحالي أنجز 1500 معاملة على مستوى السواقين والمركبات.



وأشار أبو قمر في تصريح لـ"المملكة" أن خدمة الفحص الفني للمركبات موجودة في ترخيص غرب عمان، مبينا أن هذا القسم بديلا عن ترخيص السابع وذلك بهدف التخفيف على المواطنين بمكان مساحته واسعة.



"تجديد رخص المركبات من داخل المركبة متاح" وفق أبو قمر.



وكانت مديرية الأمن العام أعلنت في وقت سابق إنه تماشيا مع استراتيجيتها في تطوير الخدمة وتوسيع نطاقها والارتقاء بها فإنه سيتم بدء العمل بقسم ترخيص غرب عمان في منطقة مرج الحمام ابتداءً من (7/11/2021) بعد أن انتهى العمل به وجُهز بأعلى المواصفات اللازمة لتقديم أفضل خدمات الترخيص الشاملة .



وأكدت مديرية الأمن العام أن المبنى الجديد يقدم خدمات الترخيص الشاملة ( الفحص الفني للمركبات وإعادة تجديد رخص المركبات وفحص السواقين ونقل الملكية وتجديد رخص القيادة ).



ويتيح المركز مسار الترخيص من داخل المركبة ،بعكس القسم القديم منطقة الدوار السابع الذي لم يكن يوفر كامل الخدمات داخله والذي توقَف العمل داخله منذ لحظة المباشرة بالعمل داخل القسم الجديد .

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