200 مليون دينار صادرات قطاع الاتصالات العام الماضي

الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إنه سيتم تشكيل لجان قطاعية لمتابعة القضايا ذات الصلة بعمل القطاع لدى الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس والضريبة.

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وأكد في بيان، اليوم السبت، مواصلة مسيرة خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشاركية تامة مع جميع الشركاء، وتنظيم مؤتمر سنوي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن للقطاع لبحث التحديات التي تواجه أعماله.



وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التواصل والتنسيق بين شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعموم محافظات المملكة وغرفة تجارة الأردن، وبناء قاعدة بيانات ومنصة خاصة للقطاع لتسهيل عملية التواصل مع شركاته.



وبين أنه سيتم مواصلة العمل لإقامة حاضنة الأعمال الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، وتوسيع مشاركة شركاته بالبعثات التجارية والمعارض التي تقام خارج المملكة.



وأشار المهندس الرواجبة إلى أن غرفة تجارة الأردن ستبقى على تواصل مستمر مع العاملين بالقطاع وتسعى لحل وتذليل أية عقبات تواجه أعمالهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.



وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدمة القطاعات الاقتصادية التي سيكون لها دور رئيس في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها من خلال استقطاب الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل.



وتابع أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني وهو ما ظهر خلال جائحة فيروس كورونا، إلى جانب أهميته كرافد مهم وداعم للاقتصاد الوطني، مشيدا بالرعاية الكبيرة والمتواصلة التي يحظى بها القطاع من جلالة الملك عبدالله الثاني.